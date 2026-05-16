Inter Mediolan jest o krok od zatrzymania cennego zawodnika. Ale nie na boisku. Nerazzurri są bardzo bliscy przedłużenia kontraktu z Raffaele Di Gennaro - przekazuje Nicolo Schira.

Inter Mediolan został w tym sezonie dominatorem krajowego podwórka. Drużyna prowadzona przez Cristiana Chivu sięgnęła po mistrzostwo Serie A i Puchar Włoch. Teraz władze klubu skupiają się na budowie składu i lada moment mogą zatrzymać jednego z zawodników. Nicolo Schira poinformował, że Nerazzurri są o krok od przedłużenia kontraktu z Raffaele Di Gennaro.

Włoski dziennikarz przekazuje, że rozmowy idą po myśli każdej ze stron. Nowy kontrakt bramkarza z Interem Mediolan ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Warto zaznaczyć, że Włoch jest postacią niewidoczną na boisku. Jednak w szatni odgrywa kluczową rolę i pomaga Yannowi Sommerowi oraz Josepowi Martinezowi w treningach.

Raffaele Di Gennaro również przygotowuje się do zawodu trenera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery 32-latek chce zostać szkoleniowcem. Bramkarz dotychczas zbierał ważne szlify u Simone Inzaghiego i teraz u Cristiana Chivu. Zapewne za parę lat będziemy mogli go oglądać na ławce trenerskiej.

Warto zaznaczyć, że Raffaele Di Gennaro przez większą część sportowej kariery jest związany z Interem Mediolan. Włoch jest nawet wychowankiem Nerazzurrich. Dotychczas jednak 32-latek pojawił się tylko raz na boisku w ich seniorskich barwach. To zdarzenie miało miejsce w maju 2024 roku, kiedy rozegrał 22 minuty w meczu ligowym przeciwko Hellasowi Verona.