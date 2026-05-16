Franck Kessie jest łączony tego lata z powrotem do Serie A. Juventus od dawna interesuje się Iworyjczykiem, ale będzie miał rywala. AS Roma włączyła się bowiem do walki o transfer pomocnika - donosi "Calciomercato".

PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Juventus nie jest sam. AS Roma również chce Francka Kessiego

Franck Kessie w 2023 roku zdecydował się opuścić FC Barcelonę i wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Od tego momentu reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej reprezentuje barwy Al-Ahli. Tego lata jednak pomocnik może zmienić barwy klubowe. Od dawna mówiło się o przejściu do Juventusu, ale pojawił się kolejny kandydat do transferu. Serwis „Calciomercato” zdradza, że 29-latek znajduje się także na celowniku AS Romy.

Zdecydowanie większą część piłkarskiej kariery Franck Kessie spędził we Włoszech. Iworyjczyk przeżywał w Italii różne momentu, ale pożegnał się w godny sposób. Powrót 29-latka do Serie A byłby ważnym momentem. Na ten moment jednak nie wiemy, który kierunek transferu preferuje pomocnika Al-Ahli.

Włoskie media sugerują, że AS Roma nie stoi na straconym miejscu. Przede wszystkim Francka Kessiego do przeprowadzki do stolicy Włoch może zachęcić Gian Piero Gasperiniego. Obaj mieli okazję ze sobą współpracować w Atalancie Bergamo i to właśnie pod okiem tego trenera rozkwitł talent reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej.

Franck Kessie w trwającej kampanii rozegrał 41 spotkań w koszulce Al-Ahli. Pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył cztery asysty.