Theo Hernandez stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym i jest szansa, że wkrótce opuści saudyjskie Al-Hilal. Francuski obrońca znalazł się na radarze m.in. Juventusu - przekazuje "Football Italia".

Juventus interesuje się Theo Harnendezem

Theo Hernandez od roku występuje w Arabii Saudyjskiej, będąc zawodnikiem Al-Hilal. Istnieje jednak spora szansa, że już w przyszłym sezonie reprezentant Francji znów będzie czarował na europejskich arenach. Z informacji przekazanych przez „Football Italia” dowiadujemy się o sporym zainteresowaniu obrońcą. Wśród chętnych klubów jest m.in. Juventus.

Stara Dama nieprzypadkowo zaczęła interesować się Theo Hernandezem. Francuz mógłby w drużynie Luciano Spallettiego zastąpić Andreę Cambiaso. Angielski kluby biją się o Włocha i są gotowe zaoferować olbrzymie pieniądze. Jeśli wszystko ułożyłoby się według tej myśli, to Bianconeri zrobią znakomity ruch. Theo Hernandez jest zdecydowanie lepszym piłkarzem, niż Andrea Cambiaso.

Juventus jednak musi mieć na uwadze, że nie tylko oni chcą Theo Hernandeza. Włoska prasa jednak nie ujawniła listy drużyn zainteresowanych Francuzem. Wszystko może zmienić się jednak po Mistrzostwach Świata 2026. Jeśli defensor zagra świetny turniej, to zapewne inne wielkie kluby zgłoszą się do walki o transfer.

Theo Hernandez w trwającej kampanii rozegrał 42 spotkania w koszulce Al-Hilal. Reprezentant Francji zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się pięcioma asystami.