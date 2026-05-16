Poznaliśmy komplet spadkowiczów z Betclic 1. Ligi

Górnik Łęczna kolejnym spadkowiczem z Betclic 1. Ligi

Przed sobotnimi starciami w ramach 33. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi znaliśmy już dwójkę spadkowiczów. GKS Tychy oraz Znicz Pruszków już pożegnali się z zapleczem PKO Ekstraklasy. Przed swoją ostatnią szansą stanęli piłkarze Górnika Łęczna, którzy tego dnia mierzyli się przed własną publicznością z Odrą Opole. Podopieczni Jurija Szatałowa potrzebowali zwycięstwa, aby liczyć się jeszcze w walce o pozostanie w lidze.

Od początku meczu stroną przeważającą była Odra Opole. Goście wyglądali bardzo dobrze na tle Górnika Łęczna, który miał problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu. W 28. minucie sytuacja gospodarzy stała się bardzo trudna, ponieważ stracili gola. Na listę strzelców wpisał się Michał Feliks. I to trafienie było zwieńczenie pierwszej połowy, która zdecydowanie należała do opolan.

Po przerwie Górnik Łęczna zabrał się do pracy, ale kompletnie nie miał pomysłu jak sforsować defensywę rywala. Drużyna Jurija Szatałowa robiła wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji, ale została skarcona w doliczonym czasie gry. Ta porażka sprawiła, że drużyna z województwa lubelskiego finalnie pożegnała się z rozgrywkami Betclic 1. Ligi.

Górnik Łęczna w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Odra Opole natomiast podejmie Polonię Warszawa.

Górnik Łęczna – Odra Opole 0:2

Feliks (28′), Mida (90+1′)