Kovacić zaliczy wielki powrót? Wzbudził zainteresowanie potęgi

Mateo Kovacić niemal na pewno odejdzie z Manchesteru City w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur z portalu SportsBoom.com, chorwacki pomocnik może wrócić do Interu Mediolan, gdzie występował już w latach 2013-2015.

Mateo Kovacić ma ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że 32-letni pomocnik opuści angielski klub już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Doświadczony zawodnik nie odgrywa bowiem kluczowej roli w drużynie Pepa Guardioli, a wpływ na jego sytuację mają przede wszystkim liczne problemy zdrowotne. Włodarze z Etihad Stadium planują przebudowę środka pola, dlatego przyszłość słynnego Chorwata stoi pod dużym znakiem zapytania.

Mimo częstych kontuzji Kovacić nadal wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, chęć sprowadzenia 111-krotnego reprezentanta Chorwacji wykazuje między innymi Inter Mediolan. Taki transfer byłby sentymentalnym powrotem dla rutynowanego piłkarza, który reprezentował barwy ekipy Nerazzurrich już w latach 2013-2015. Włoski gigant szuka doświadczonego pomocnika, który mógłby wnieść jakość oraz spokój do drugiej linii.

Mierzący 177 centymetrów playmaker, którego łączy się również z Milanem, występuje w koszulce Manchesteru City od lipca 2023 roku. Wówczas przeniósł się do zespołu Obywateli za blisko 30 milionów euro z Chelsea. Były zawodnik Realu Madryt w trwającym sezonie rozegrał zaledwie sześć spotkań i zanotował jedną asystę, spędzając na murawie jedynie 130 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na mniej więcej 15 milionów euro.