AS Roma ma chrapkę na pozyskanie słynnego zawodnika

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Julian Brandt przymierzany do Romy

AS Roma planuje wzmocnić skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – nie jest w pełni zadowolony z obecnej kadry i liczy na zwiększenie rywalizacji w zespole. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że kilku ważnych piłkarzy prawdopodobnie opuści Stadio Olimpico. Pewne jest odejście Stephana El Shaarawy’ego, a bardzo możliwe, iż ze stołecznym klubem pożegna się także Paulo Dybala. Władze Romy już teraz analizują więc potencjalne wzmocnienia ofensywy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do stolicy Włoch jest Julian Brandt. Sam Gasperini ma być zwolennikiem sprowadzenia 30-letniego Niemca. Taka operacja przynajmniej na papierze wydaje się niezwykle rozsądnym ruchem, zwłaszcza że ofensywny pomocnik będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Wszystko dlatego, iż piłkarz nie przedłużył wygasającej umowy z Borussią Dortmund, przez co latem dołączy do nowej drużyny bez kwoty odstępnego.

48-krotny reprezentant Niemiec, którego łączy się również z Arsenalem, Atletico Madryt oraz Barceloną, rozegrał dla ekipy BVB dokładnie 306 meczów. W tym czasie zdobył 57 bramek i zanotował 70 asyst. Brandt występuje w barwach Borussii od lipca 2019 roku, kiedy trafił do Dortmundu za około 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 20 milionów euro. Warto dodać, że 30-latek ma już za sobą ostatnie spotkanie na Signal Iduna Park, podczas którego pożegnał się z kibicami.