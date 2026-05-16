Liverpool wskazał kolejnego kandydata na następcę Alissona

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Robin Roefs łączony z Liverpoolem

Alisson Becker najprawdopodobniej opuści Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 33-letni bramkarz ma być zdecydowany na przeprowadzkę do Juventusu, z którym podobno osiągnął już porozumienie w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Władze zeszłorocznych mistrzów Premier League nie zamierzają zatrzymywać doświadczonego golkipera na siłę, dlatego rozpoczęły już poszukiwania jego następcy. Klub z Anfield Road chce postawić na młodszego piłkarza.

W ostatnich tygodniach z przenosinami do Liverpoolu byli łączeni między innymi Bart Verbruggen, Lucas Chevalier czy James Trafford. Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, kolejnym kandydatem do wejścia w buty Alissona jest Robin Roefs. 23-letni holenderski bramkarz zdążył już sprawdzić się na boiskach Premier League w barwach Sunderlandu, dlatego byłby bardzo interesującą opcją do wzmocnienia zespołu The Reds. Skauci angielskiej potęgi uważnie monitorują rozwój mierzącego 193 centymetry zawodnika.

Reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w ekipie Czarnych Kotów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za 10,5 miliona euro z NEC Nijmegen, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie rozegrał 35 spotkań, stracił 45 bramek i zachował 11 czystych kont. Sunderland wycenia rosłego golkipera na około 35-50 milionów euro. Kontrakt bramkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.