Liverpool wskazał kolejnego kandydata na następcę Alissona

13:20, 16. maja 2026 13:45, 16. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Robin Roefs rozgrywa świetny sezon w barwach Sunderlandu. Liverpool widzi w nim następcę Alissona Beckera - podaje w sobotnie popołudnie strona CaughtOffside.com.

Alisson Becker
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Robin Roefs łączony z Liverpoolem

Alisson Becker najprawdopodobniej opuści Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 33-letni bramkarz ma być zdecydowany na przeprowadzkę do Juventusu, z którym podobno osiągnął już porozumienie w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Władze zeszłorocznych mistrzów Premier League nie zamierzają zatrzymywać doświadczonego golkipera na siłę, dlatego rozpoczęły już poszukiwania jego następcy. Klub z Anfield Road chce postawić na młodszego piłkarza.

W ostatnich tygodniach z przenosinami do Liverpoolu byli łączeni między innymi Bart Verbruggen, Lucas Chevalier czy James Trafford. Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, kolejnym kandydatem do wejścia w buty Alissona jest Robin Roefs. 23-letni holenderski bramkarz zdążył już sprawdzić się na boiskach Premier League w barwach Sunderlandu, dlatego byłby bardzo interesującą opcją do wzmocnienia zespołu The Reds. Skauci angielskiej potęgi uważnie monitorują rozwój mierzącego 193 centymetry zawodnika.

Reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w ekipie Czarnych Kotów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za 10,5 miliona euro z NEC Nijmegen, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie rozegrał 35 spotkań, stracił 45 bramek i zachował 11 czystych kont. Sunderland wycenia rosłego golkipera na około 35-50 milionów euro. Kontrakt bramkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości