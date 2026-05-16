Inter chce gwiazdę Premier League. To będzie transferowy hit

Inter Mediolan poważnie rozważa sprowadzenie Phila Fodena z Manchesteru City - podaje serwis Calciomercato.it. Jednak angielski gigant chce zatrzymać pomocnika do 2030 roku.

Inter Mediolan w sezonie 2025/2026 sięgnął po mistrzostwo Włoch. Nerazzurri kilka dni temu dołożyli do tego kolejne trofeum, zdobywając Puchar Włoch po zwycięstwie nad Lazio Rzym (2:0). W finałowym spotkaniu pełne 90 minut w barwach mistrzów Italii rozegrał Piotr Zieliński.

Po zakończeniu sezonu władze Interu przygotowują się do intensywnego letniego okna transferowego. Klub chce nie tylko utrzymać dominację w Serie A, ale także wzmocnić skład przed kolejnymi wyzwaniami w Lidze Mistrzów. Według informacji przekazanych przez włoski portal Calciomercato.it, świeżo upieczony mistrz Włoch umieścił na swojej liście życzeń Phila Fodena z Manchesteru City.

25-letni reprezentant Anglii posiada ważny kontrakt do 2027 roku. Brytyjskie media sugerują, że klub z Etihad Stadium prowadzi rozmowy w sprawie jego przedłużenia. W obecnym sezonie Foden rozegrał łącznie 48 meczów, w których zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst. Co ważne, Man City może oczekiwać gigantycznej kwoty odstępnego za Fodena. Serwis Transfermarkt.de wycenia Anglika na 80 mln euro.

Włoski gigant od dłuższego czasu poszukuje kreatywnego ofensywnego pomocnika, który idealnie wpasowałby się w system trenera Cristiana Chivu. Głównym celem mediolańczyków był Nico Paz, który po transferze do Como błyskawicznie zwrócił na siebie uwagę całej Serie A. Real Madryt chce jednak odkupić pomocnika za osiem mln euro.