Man United może sprowadzić czołowego skrzydłowego Serie A

Jonathan Rowe na celowniku Manchesteru United

Manchester United prezentuje bardzo atrakcyjny dla oka futbol pod wodzą Michaela Carricka. Ekipa Czerwonych Diabłów zgromadziła dotąd 65 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli Premier League, mając już zapewniony awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że 44-letni angielski szkoleniowiec, który aktualnie pełni funkcję tymczasowego trenera, wkrótce zostanie mianowany stałym menedżerem zespołu z Old Trafford. Władze angielskiego klubu są zadowolone z wyników oraz stylu gry drużyny.

Manchester United planuje dokonać kilku wzmocnień w letnim okienku transferowym, ponieważ w kolejnym sezonie będzie rywalizował na wielu frontach. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się między innymi Jonathan Rowe. 23-letni angielski skrzydłowy wzbudza zainteresowanie również Chelsea, co zapowiada ciekawą walkę o podpis utalentowanego zawodnika. Atakujący jest postrzegany jako piłkarz, który mógłby znacząco zwiększyć konkurencję w ofensywie obu brytyjskich ekip.

Jonathan Rowe od sierpnia 2025 roku z powodzeniem występuje w barwach Bolonii, dokąd trafił za 20 milionów euro z Olympique’u Marsylia. Wcześniej reprezentował Norwich City, którego jest wychowankiem. W trwającej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 45 milionów euro, a kontrakt zawodnika z włoskim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku.