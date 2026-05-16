Juventus skorzysta na spadku Tottenhamu? Chce lewego obrońcę

Djed Spence zapewne opuści Tottenham Hotspur, jeśli ekipa Kogutów spadnie z Premier League. Jak donosi serwis Daily Briefing, chrapkę na sprowadzenie lewego obrońcy ma Juventus, który nadchodzącego lata planuje wzmocnić boki defensywy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Tottenham Hotspur rozgrywa fatalną kampanię – ma na swoim koncie zaledwie 38 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League. Ekipa Kogutów do samego końca sezonu walczy więc o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W najbliższych dniach okaże się, czy londyński klub zdoła uniknąć kompromitującego spadku. Jeśli jednak spełni się czarny scenariusz, w drużynie Spurs niemal na pewno dojdzie do rewolucji kadrowej, a kilku ważnych zawodników opuści zespół Roberto De Zerbiego.

Jednym z piłkarzy, którzy mogą odejść z Tottenhamu, jest Djed Spence. Lewy obrońca nie powinien jednak narzekać na brak zainteresowania ze strony innych potentatów. Jak informuje brytyjski portal „Daily Briefing”, ogromną chęć sprowadzenia 25-letniego angielskiego defensora wykazuje Juventus, który szuka wzmocnienia na wahadłach.

Co ciekawe, mierzący 184 centymetry zawodnik posiada już doświadczenie z Serie A, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał on na wypożyczeniu w Genoi. Turyńscy działacze mają postrzegać go jako bardzo ciekawą opcję na przyszłość.

Spence przywdziewa koszulkę Tottenhamu od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Londynu za niespełna 15 milionów euro z Middlesbrough. Oprócz czasowego pobytu we Włoszech występował także na wypożyczeniach w Stade Rennes oraz Leeds United. Reprezentant Anglii w trwającym sezonie rozegrał 42 spotkania. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi obecnie 30 milionów euro.