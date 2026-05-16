Juventus skorzysta na spadku Tottenhamu? Chce lewego obrońcę

12:44, 16. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Daily Briefing

Djed Spence zapewne opuści Tottenham Hotspur, jeśli ekipa Kogutów spadnie z Premier League. Jak donosi serwis Daily Briefing, chrapkę na sprowadzenie lewego obrońcy ma Juventus, który nadchodzącego lata planuje wzmocnić boki defensywy.

Djed Spence
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence pożądany przez Juventus

Tottenham Hotspur rozgrywa fatalną kampanię – ma na swoim koncie zaledwie 38 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League. Ekipa Kogutów do samego końca sezonu walczy więc o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W najbliższych dniach okaże się, czy londyński klub zdoła uniknąć kompromitującego spadku. Jeśli jednak spełni się czarny scenariusz, w drużynie Spurs niemal na pewno dojdzie do rewolucji kadrowej, a kilku ważnych zawodników opuści zespół Roberto De Zerbiego.

Jednym z piłkarzy, którzy mogą odejść z Tottenhamu, jest Djed Spence. Lewy obrońca nie powinien jednak narzekać na brak zainteresowania ze strony innych potentatów. Jak informuje brytyjski portal „Daily Briefing”, ogromną chęć sprowadzenia 25-letniego angielskiego defensora wykazuje Juventus, który szuka wzmocnienia na wahadłach.

Co ciekawe, mierzący 184 centymetry zawodnik posiada już doświadczenie z Serie A, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał on na wypożyczeniu w Genoi. Turyńscy działacze mają postrzegać go jako bardzo ciekawą opcję na przyszłość.

Spence przywdziewa koszulkę Tottenhamu od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Londynu za niespełna 15 milionów euro z Middlesbrough. Oprócz czasowego pobytu we Włoszech występował także na wypożyczeniach w Stade Rennes oraz Leeds United. Reprezentant Anglii w trwającym sezonie rozegrał 42 spotkania. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi obecnie 30 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości