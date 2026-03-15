Reprezentant Polski kontuzjowany tuż przed barażami

Adam Buksa nabawił się kolejnej kontuzji, a właściwie to odnowił mu się uraz łydki, o czym informuje "TuttoUdinese.it". Dopiero badania powiedzą, co dalej z jego występami.

Adam Buksa

Adam Buksa z problemami zdrowotnymi

Reprezentacja Polski już za kilkanaście dni rozegra swoje dwa (oby dwa) najważniejsze mecze ostatnich lat. To właśnie baraże zdecydują bowiem o ewentualnym zakwalifikowaniu się naszej kadry na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy faworytami w półfinałowym starciu przeciwko Albanii, ale różnie może być przy rywalizacji w finale, gdzie trafić możemy na Szwecją lub Ukrainę.

Dlatego też kluczowe wydaje się być przygotowanie do tych spotkań, które rozegrane będą pod koniec marca. Przede wszystkim chodzi o zdrowie naszych reprezentantów oraz formę. Z tym pierwszym właśnie pojawił się pierwszy problem, który dotyczy Adama Buksy. Według informacji przekazanych przez „TuttoUdinese.it”, nabawił się on kontuzji łydki. To właściwie odnowienie problemów, które napastnik miał już ostatnio. Dopiero badania na początku tygodnia mają wszystko wyjaśnić w kwestii powrotu do gry.

Adam Buksa w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań i zdobył cztery gole. Latem tego roku przeniósł się z ligi duńskiej do Udinese. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka z Krakowa na 4 miliony euro. Na jego koncie jest 25 meczów w barwach reprezentacji Polski i siedem trafień.

