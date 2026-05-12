Man United znalazł następcę Casemiro. To będzie wielki transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Mateus Fernandes łączony z wielki transferem do Manchesteru United

Manchester United po sezonie rozstanie się z Casemiro. Dlatego władze klubu intensywnie pracują nad przebudową środka pola. Na Old Trafford poszukiwani są przede wszystkim zawodnicy młodzi, dynamiczni i perspektywiczni, którzy mogliby stać się fundamentem drużyny na kolejne lata.

Według informacji przekazanych przez „Football Insider”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia Czerwonych Diabłów jest Mateus Fernandes z West Ham United. Klub z Manchesteru miał już przeprowadzić wstępne rozeznanie w sprawie potencjalnego transferu 21-letniego Portugalczyka.

Fernandes od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją skautów Manchesteru United, którzy są pod wrażeniem jego rozwoju w Premier League. Władze West Hamu pozostają jednak bardzo stanowcze w sprawie przyszłości swojej gwiazdy. Londyński klub nie chce sprzedawać pomocnika. Sytuację komplikuje jednak niepewna pozycja Młotów w tabeli. W przypadku spadku do Championship zatrzymanie zawodnika może okazać się niezwykle trudne.

West Ham doskonale zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania Fernandesem i zamierza maksymalnie wykorzystać swoją pozycję negocjacyjną. Jeśli klub będzie zmuszony do sprzedaży zawodnika, oczekuje za swojego pomocnika nawet 100 milionów euro.

W bieżącym sezonie Fernandes rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do czerwca 2030 roku.