Barcelona gotowa na wielką wymianę za Juliana Alvareza! Mogą zaoferować gwiazdę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona może zaoferować Ferrana Torresa za Juliana Alvareza

Barcelona w tym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar kraju. To dwa wielkie sukcesy, choć szczególnie cieszy oczywiście ten pierwszy. Obroniony tytuł to sprawa, która nie jest częstym wydarzeniem, więc przez miasto w ostatnim czasie przeszła wielka feta. Z pewnością jednak kibice już zaczynają myśleć o tym, co w kolejnym sezonie. Celem numer jeden znów będzie walka w Lidze Mistrzów.

Wiadomo, że letnie okienko transferowe ma przynieść Dumie Katalonii kolejne gwiazdy. Od dłuższego czasu klub łączony jest z transferem Juliana Alvareza, ale do tej pory trudno było wskazać źródło finansowania tej wielkiej transakcji. Tymczasem według informacji przekazanych przez serwis „El Pais”, Barcelona może zaoferować wymianę Ferrana Torresa za Juliana Alvareza. To znacząco zmniejszyłoby kwotę odstępnego, o której obecnie mówi się w wysokości przynajmniej 100 milionów euro.

Ferran Torres to właściwie kluczowy gracz układanki Hansiego Flicka, który w tym sezonie, szczególnie w drugiej jego części, wygryzł ze składu Roberta Lewandowskiego. Trudno jednak powiedzieć, że Hiszpan jest typową dziewiątką, której szukają władze klubu. W tym sezonie 26-latek zdobył 21 goli oraz zanotował dwie asysty w 47 meczach. Dla porównania Julian Alvarez dla Atletico Madryt ma 20 goli oraz dziewięć ostatnich podań w 49 spotkaniach.

