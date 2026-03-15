Kamiński doceniony przez trenera. Te słowa nie mogą przejść bez echa

Jakub Kamiński bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie w barach FC Koln. Trener Lukas Kwasniok w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl" stwierdził, że to najlepszy gracz jego drużyny.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński doceniony przez trenera FC Koln

Jakub Kamiński kilka lat temu uchodził za spory talent. Wychowanek Lecha Poznań szybko stał się kluczowym graczem Kolejorza i jedną z gwiazd PKO Ekstraklasy. To poskutkowało wyjazdem na Zachód, a konkretnie do ligi niemieckiej. Ogólnie jednak przygoda w barwach VFL Wolfsburg z całą pewnością nie była dla niego zbyt udana. Wielokrotnie musiał walczyć o miejsce w składzie, gdzie głównie pełnił rolę zmiennika.

Wiele zmieniło się wraz z tym sezonem, gdy Kamiński został wypożyczony do FC Koln. Od początku zaczął on regularnie grać w ekipie beniaminka Bundesligi a poza tym stał się jedną a czołowych postaci drużyny. Jego wpływ na resztę zespołu docenił trener Lukas Kwasniok w rozmowie z „Meczykami”.

– Jakub Kamiński to najlepszy i najważniejszy piłkarz w drużynie. Jestem bardzo szczęśliwy, że u nas gra – powiedział Lukas Kwasniok, trener FC Koln w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. 23-letni reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro. Co ważne, FC Koln może skorzystać z opcji wykupu skrzydłowego po sezonie.

