Korona Kielce ustaliła cenę za Xaviera Dziekońskiego. Tyle oczekują za bramkarza

23:01, 12. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Przynajmniej milion euro, takiej sumy oczekuje Korona Kielce za Xaviera Dziekońskiego, a więc czołowego bramkarza PKO Ekstraklasy. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Xavier Dziekoński

Korona Kielce na ostatnim etapie sezonu nie może być pewna utrzymania w PKO Ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie oni wraz z Lechią Gdańsk, Cracovią oraz Widzewem Łódź, stoczą batalię o uniknięcie degradacji. Kto wiem, być może zdecyduje dopiero multiliga?

Niemniej niezależnie od tego, władze klubu z Kielc już myślą o tym, co latem. Wiadomo, że w przypadku pozostania w lidze, zespół będzie musiał poszukać wzmocnień. Jednocześnie jednak z klubu odejść może kilku czołowych graczy. Jednym z nich jest Xavier Dziekoński. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Korona oczekuje za bramkarza przynajmniej miliona euro. Ma to być kwota, która pozwoli im sporo zarobić, bowiem pierwotnie zapłacono za niego około 100 tysięcy. Na brak zainteresowania Kielczanie nie będą mogli narzekać, bowiem już wcześniej mówiło się o możliwych ofertach.

Xavier Dziekoński w tym sezonie rozegrał 32 mecze, w których ośmiokrotnie zachował czyste konto. Mimo dopiero 22 lat, na koncie ma już ponad 100 spotkań w PKO Ekstraklasie. W przeszłości związany był z Jagiellonią Białystok, której jest wychowankiem, oraz Rakowem Częstochowa. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 2 miliony euro.

