Barcelona grozi Realowi Madryt. Katalończycy wściekli na Pereza

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Real Madryt oskarża Barcelonę. Katalończycy rozważają działania prawne

FC Barcelona poinformowała, że poważnie myśli o podjęciu kroków prawnych po konferencji Florentino Pereza. W trakcie swojego wystąpienia prezes Realu Madryt nie tylko ogłosił wybory w klubie, ale również zapowiedział przekazanie UEFA obszernej dokumentacji dotyczącej tzw. afery Negreiry.

Sprawa dotyczy wieloletnich płatności dokonywanych przez Barcelonę na rzecz byłego wiceprzewodniczącego hiszpańskiej Komisji Sędziowskiej, Jose Marii Enriqueza Negreiry. Według śledczych, kataloński klub miał przez przekazać firmom powiązanym z Negreirą około 8 milionów euro. Katalończycy zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowościom i utrzymują, że środki były przeznaczone na raporty oraz konsultacje dotyczące pracy sędziów.

Podczas konferencji Perez nie ukrywał swojego oburzenia całą sytuacją i nazwał aferę największym skandalem korupcyjnym w historii futbolu. – Kilka lata temu dowiedzieliśmy się o sprawie Negreiry. UEFA musi zająć się tą sprawą dla dobra światowego futbolu – stwierdził prezes Realu. – Zdobyłem siedem Pucharów Europy i siedem mistrzostw Hiszpanii, ale mogło być ich znacznie więcej. Odebrano nam wiele punktów i trofeów – dodał.

Wypowiedzi prezesa Realu wywołały ogromne poruszenie w Hiszpanii. Barcelona bardzo szybko zareagowała oficjalnym komunikatem, w którym poinformowała, że dział prawny analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko Perezowi za jego oskarżenia. W sezonie 2025/2026 mistrzostwo Hiszpanii zdobyli piłkarze Dumy Katalonii po zwycięstwie nad Królewskimi (2:0) na Camp Nou.