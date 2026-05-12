Koszmar Al-Nassr! Ronaldo był sekundy od mistrzostwa

22:16, 12. maja 2026
Wojciech Mazurek
Cristiano Ronaldo i Al-Nassr przeżyli koszmar w ostatnich sekundach meczu z Al-Hilal. Mistrzostwo było na wyciągnięcie ręki. Wszystko zmieniło się przez samobójczego gola Bento.

Power Sport Images Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Nie tak miało być. Świętowanie Ronaldo i Al-Nassr odłożone

Al Nassr mogło zapewnić sobie we wtorek pierwsze od kilku lat mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Przez większą część meczu wszystko wskazywało na to, że tytuł trafi w ich ręce. Natomiast to, co wydarzyło się w ostatnich sekundach przechodzi ludzkie pojęcie.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisał się Mohamed Simakan w 37. minucie. Taki wynik utrzymywał się prawie do samego końca. W 98. minucie wydarzyła się sytuacja, którą ciężko opisać słowami. Al-Hilal zagrało długą piłkę z autu w pole karne. Wyglądało na to, że Bento pewnie ją złapie, ale futbolówka wyślizgnęła mu się z rąk i wpadła do bramki.

Cristiano Ronaldo na boisku spędził 83 minuty, a zmienił go Abdullah Al Hamdan. Portugalczyk, schodząc z murawy, dostał olbrzymie brawa od kibiców zgromadzonych na stadionie. W tym sezonie imponował formą w rozgrywkach ligowych. W 29 meczach zdobył 26 goli, ale do korony króla strzelców trochę mu zabrakło.

Kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się za tydzień. Al Nassr zagra z Damac, a mecz odbędzie się (21 maja). Obecna przewaga nad Al-Hilal wynosi 5 punktów. Istnieje szansa, że świętować będą mogli za kilka dni. (16 maja) podopieczni Inzaghiego zmierzą się z Neom SC. Jeśli nie wygrają, wtedy mistrzem Arabii Saudyjskiej zostanie drużyna Cristiano Ronaldo.

Poprzednie sezony Al-Nassr kończyło w lidze na 2. i 3. miejscu. Dla Ronaldo to szansa na pierwsze trofeum w karierze z saudyjskim klubem. Za kilka dni będą mogli zgarnąć inny puchar, ponieważ zagrają w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów 2 z Osaką.

Al-Nassr 1:1 Al-Hilal (37′ Simakan – 90+8′ Bento sam.)

