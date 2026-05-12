Zagłębie Lubin poluje na byłego zawodnika Jagiellonii. Ciekawy transfer na horyzoncie

Zagłębie Lubin szuka nowego bramkarza. Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna” poinformował, że na celowniku Miedziowych znajduje się Zlatan Alomerović z AEK-u Larnaka.

Zagłębie Lubin walczy w tym sezonie o awans do europejskich pucharów i coraz odważniej patrzy w przyszłość. Miedziowi w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonali Górnika Zabrze (2:0).. Do końca sezonu zespół z Lubina rozegra jeszcze dwa bardzo wymagające spotkania – przeciwko Pogoni Szczecin oraz Jagiellonii Białystok.

W klubie już rozpoczęto przygotowania do kolejnych rozgrywek. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie pozycji bramkarza. Obecnie rolę pierwszego golkipera pełni Jasmin Burić. W ostatnim czasie pojawiały się informacje o zainteresowaniu Edvinasem Gertmonasem z Universitatea Cluj. Teraz na horyzoncie pojawiło się kolejne nazwisko.

Jak poinformował Filip Trokielewicz z „Piłki Nożnej”, bardzo poważnie rozważana przez Zagłębie jest kandydatura Zlatana Alomerovicia. 34-letni Serb występuje w cypryjskim AEK-u Larnaka. W bieżących rozgrywkach zanotował 47 występów we wszystkich rozgrywkach.

Alomerović jest doskonale znany polskim kibicom. W przeszłości reprezentował barwy Korony Kielce, Lechii Gdańsk i Jagiellonii. Szczególnie dobrze wspominany jest jego pobyt w ekipie z Podlasia, z którą w sezonie 2023/2024 sięgnął po mistrzostwo Polski. Umowa Alomerovicia z AEK-em obowiązuje do końca maja. Transfer Serba byłby dla Zagłębia dużym zastrzykiem doświadczenia przed potencjalną grą w europejskich pucharach.