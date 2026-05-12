RC Lens – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2026)

RC Lens - Paris Saint-Germain: typy i kursy na zaległy mecz 29. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (13 maja) o godzinie 20:45

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Lens – PSG, gdzie oglądać?

Już w środowy wieczór odbędzie się najważniejsze spotkanie tego sezonu Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z RC Lens w ramach zaległej 29. kolejki. Oba zespoły rywalizują o mistrzostwo Francji, dlatego stawka tego starcia będzie ogromna. Paryżanie znajdują się jednak w komfortowej sytuacji, ponieważ do przypieczętowania kolejnego tytułu mistrzowskiego wystarczy im remis. RC Lens z kolei musi sięgnąć po zwycięstwo, aby przedłużyć swoje nadzieje w walce o końcowy triumf. Wszystko wskazuje więc na to, że kibice mogą spodziewać się niezwykle emocjonującego widowiska.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG

Lens – PSG, ostatnie wyniki

RC Lens prezentuje wysoką formę. W ostatnich pięciu ostatnich spotkaniach gospodarze środowego pojedynku odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Toulouse, 4:1 z Toulouse w Pucharze Francji oraz 1:0 z Nantes), a także zaliczyli dwa remisy (3:3 z Brestem i 1:1 z Niceą).

Paris Saint-Germain natomiast ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Paryżanie pokonywali Angers (3:0), Bayern Monachium (5:4 w pierwszym meczu Ligi Mistrzów) oraz Brest (1:0), a także remisowali z Bayernem Monachium (1:1 w rewanżu) i Lorient (1:1).

Lens – PSG, historia

Rywalizacja RC Lens z Paris Saint-Germain w ostatnich latach stała się jedną z ciekawszych we francuskim futbolu. Choć historycznie większe sukcesy odnosiło PSG, to Lens wielokrotnie potrafiło stawiać trudne warunki paryżanom i sprawiać niespodzianki, szczególnie na własnym stadionie. W ostatnich sezonach oba zespoły rywalizowały ze sobą także o czołowe lokaty w Ligue 1, co dodatkowo podniosło temperaturę ich pojedynków. Mecze Lens z PSG często są intensywne, pełne walki i emocji, a kibice regularnie oglądają widowiska stojące na bardzo wysokim poziomie.

Lens – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa RC Lens natomiast sięga nawet 3.35.

RC Lens Paris Saint-Germain 3.35 3.90 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2026 04:02

Lens – PSG, kto wygra?

Lens – PSG, przewidywane składy

RC Lens: Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Sima, Sangare, Thomasson, Udol – Sotoca, Said – Edouard

Paris Saint-Germain: Safonov – Mayulu, Marquinhos, Zabarnyi, Mendes – Fernandez, Beraldo, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Barcola

Lens – PSG, transmisja meczu

Spotkanie RC Lens – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

