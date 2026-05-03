Kluczowe dni dla Lukaku w Napoli. Od tego zależy wszystko

Romelu Lukaku wraca do Napoli na ostatnie tygodnie tego sezonu. Według Il Mattino jego sytuacja w klubie pozostaje bardzo napięta po ostatnich wydarzeniach i wszystko będzie zależeć od rozmowy z Antonio Conte.

Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku i Conte porozmawiają na temat przyszłości

Romelu Lukaku w poniedziałek pojawi się w Castel Volturno, gdzie przejdzie testy medyczne po kontuzji. Napastnik zostanie w Neapolu do końca sezonu i spróbuje wrócić do gry. Kluczowym elementem będzie jednak rozmowa z Antonio Conte, do której wcześniej nie doszło.

Relacje między zawodnikiem a trenerem są napięte od kilku miesięcy. Szkoleniowiec nie zaakceptował wcześniejszego zachowania piłkarza. Z kolei Lukaku miał zastrzeżenia do swojej roli w zespole na początku roku.

Istnieje realne ryzyko, że napastnik nie zostanie powołany na kolejne mecze. Taki scenariusz byłby poważnym problemem dla zawodnika. Lukaku potrzebuje minut, aby odbudować formę i przygotować się do mundialu.

W tle pozostaje także kwestia przyszłości zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że jego czas w Napoli dobiega końca. Klub i piłkarz są coraz bliżej rozstania po trudnym sezonie i licznych nieporozumieniach.

Zainteresowanie Lukaku wykazuje między innymi Fenerbahce, które szuka wzmocnień w ataku. Sam zawodnik preferowałby jednak pozostanie we Włoszech i powrót do Mediolanu. Na ten moment taki scenariusz wydaje się mało realny, ponieważ Inter rozważa inne opcje transferowe.

