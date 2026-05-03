Kluczowe dni dla Lukaku w Napoli. Od tego zależy wszystko

13:37, 3. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Romelu Lukaku wraca do Napoli na ostatnie tygodnie tego sezonu. Według Il Mattino jego sytuacja w klubie pozostaje bardzo napięta po ostatnich wydarzeniach i wszystko będzie zależeć od rozmowy z Antonio Conte.

Romelu Lukaku
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku i Conte porozmawiają na temat przyszłości

Romelu Lukaku w poniedziałek pojawi się w Castel Volturno, gdzie przejdzie testy medyczne po kontuzji. Napastnik zostanie w Neapolu do końca sezonu i spróbuje wrócić do gry. Kluczowym elementem będzie jednak rozmowa z Antonio Conte, do której wcześniej nie doszło.

Relacje między zawodnikiem a trenerem są napięte od kilku miesięcy. Szkoleniowiec nie zaakceptował wcześniejszego zachowania piłkarza. Z kolei Lukaku miał zastrzeżenia do swojej roli w zespole na początku roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Istnieje realne ryzyko, że napastnik nie zostanie powołany na kolejne mecze. Taki scenariusz byłby poważnym problemem dla zawodnika. Lukaku potrzebuje minut, aby odbudować formę i przygotować się do mundialu.

W tle pozostaje także kwestia przyszłości zawodnika. Wszystko wskazuje na to, że jego czas w Napoli dobiega końca. Klub i piłkarz są coraz bliżej rozstania po trudnym sezonie i licznych nieporozumieniach.

Zainteresowanie Lukaku wykazuje między innymi Fenerbahce, które szuka wzmocnień w ataku. Sam zawodnik preferowałby jednak pozostanie we Włoszech i powrót do Mediolanu. Na ten moment taki scenariusz wydaje się mało realny, ponieważ Inter rozważa inne opcje transferowe.

Zobacz również: Górnik Zabrze może trafić na wielkie kluby w el. Ligi Europy