Barcelona czy Juventus? W tym klubie ma zagrać Bernardo Silva

Bernardo Silva szuka klubu na sezon 2026/2027. Według Tuttosport przejście pomocnika do Juventusu jest mało realne. Na 80% jego nową drużyną zostanie FC Barcelona.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva bliżej FC Barcelony niż Juventusu

Bernardo Silva przez ostatnie dziewięć lat był związany z Manchesterem City. W klubie z Etihad Stadium rozegrał ponad 450 meczów, w których zdobył 76 goli i zanotował 77 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów czy sześć zwycięstw w Premier League. Po zakończeniu obecnego sezonu opuści drużynę ze względu na wygasający latem kontrakt.

Portugalczyk to jeden z topowych pomocników, więc na brak ofert nie może narzekać. O jego podpis pod kontraktem zabiegają przede wszystkim dwa kluby. Najwięcej mówi się o przeprowadzce do Turynu lub Barcelony. Kto jest bliżej pozyskania 31-latka?

Według informacji Tuttosport prawdopodobieństwo, że zostanie piłkarzem Juventusu jest coraz mniejsze. Włoska gazeta sugeruje, że na 80% Bernardo Silva trafi do FC Barcelony. Co więcej, transakcja ma być prawie dogadana. Potrzebne jest tylko zielone światło od Hansiego Flicka, do którego należy ostateczna decyzja, czy podpisać umowę z doświadczonym zawodnikiem.

Silva jest gotów obniżyć wynagrodzenie o prawie połowę w porównaniu do tego, co inkasuje obecnie w Manchesterze City. Flick ma być otwarty na takie rozwiązanie, ale najpierw oczekuje, że ktoś z obecnych zawodników w środku pola zostanie sprzedany.

Jeśli finalnie piłkarz trafi do Blaugrany, będzie to dla niego pierwszy klub w Hiszpanii. Wcześniej grał we Francji w barwach AS Monaco oraz w Portugalii, gdzie zakładał koszulkę Benfiki.