Inter zdecydował ws. defensora. Transfer na ostatniej prostej

Inter Mediolan jest coraz bliżej sfinalizowania ważnego transferu przed kolejnym sezonem. Według La Gazzetta dello Sport, klub chce zatrzymać Manuela Akanjiego na stałe po udanym okresie wypożyczenia.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Akanji spełnił oczekiwania w Interze

Manuel Akanji szybko stał się kluczową postacią w zespole prowadzonym przez Cristiana Chivu. Szwajcarski obrońca regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie Interu i odegrał istotną rolę w walce o mistrzostwo. Jego stabilna forma spełniła jeden z warunków zapisanych w umowie.

Porozumienie zawarte z Manchesterem City zakładało wykup zawodnika po spełnieniu dwóch kryteriów. Pierwszym było rozegranie co najmniej połowy spotkań w sezonie. Drugim jest zdobycie tytułu mistrzowskiego, które jest już bardzo blisko.

Inter przygotowuje się do aktywacji transferu definitywnego. Według La Gazzetta dello Sport operacja ma kosztować około 15 milionów euro. Kontrakt zawodnika zostanie automatycznie przedłużony do 2028 roku po spełnieniu warunków.

– Nie wiem co wydarzy się latem, ale mogę powiedzieć, że jestem tutaj bardzo szczęśliwy – powiedział wcześniej Akanji. Jego słowa potwierdzają pozytywne nastawienie do pozostania w Mediolanie.

Decyzja wpisuje się w szersze zmiany w defensywie zespołu. Francesco Acerbi oraz Stefan de Vrij zbliżają się do końca kontraktów. Niepewna pozostaje także przyszłość innych doświadczonych zawodników, co zwiększa znaczenie zatrzymania Akanjiego jako filaru nowej linii obrony.

