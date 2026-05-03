Real Madryt żąda 60 milionów euro! Klub Serie A zgłosił się po piłkarza

Gonzalo Garcia może przenieść się do Serie A. Jeden z tamtejszych klubów nawiązał kontakt z Realem Madryt. Królewscy wycenili napastnika na 60 milionów euro - donosi dziennik AS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Real Madryt przygotował się na letnie okno transferowe, podczas którego kilku zawodników może opuścić klub. Na wylocie są m.in. tacy piłkarze jak Dani Ceballos, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga czy Gonzalo Garcia. Ten ostatni przykuł zainteresowanie włoskich drużyn. Już jakiś czas temu tamtejsze media informowały, że młody napastnik trafił pod lupę Juventusu.

Dziennik AS poinformował, że jeden z klubów Serie A skontaktował się z Realem Madryt, aby dowiedzieć się o dostępności snajpera. Nazwa zespołu nie została jednak podana. Niemniej jednak włosi usłyszeli, że cena za zawodnika to 60 milionów euro.

22-latek dał o sobie znać podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Zastąpił wtedy w wyjściowej jedenastce kontuzjowanego Kyliana Mbappe. Zrobił to tak dobrze, że został królem strzelców podczas amerykańskiego turnieju. W 6 meczach zdobył 4 bramki. Od tego czasu regularnie pojawiały się plotki dot. potencjalnej zmiany klubu. Łączono go z Serie A, Bundesligą, a nawet Premier League.

Gonzalo Garcia w tym sezonie uzbierał łącznie 34 spotkania, ale na boisku spędził jedynie 1199 minut. W tym czasie zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty. Transfermarkt wycenia młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii na 30 mln euro. Kontrakt ma ważny do czerwca 2030 roku.