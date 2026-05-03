Ake ma odejść z Manchesteru City. Zaskoczy wyborem nowego zespołu?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nathan Ake

PSV Eindhoven ma chrapkę na pozyskanie Nathana Ake

Nathan Ake posiada ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do połowy 2027 roku. Tym samym angielski klub ma ostatni moment, aby spieniężyć kartę zawodniczą środkowego obrońcy. Według najnowszych informacji mediów holenderski stoper najprawdopodobniej opuści ekipę Obywateli podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Władze angielskiego klubu czekają na oferty za mierzącego 180 centymetrów wzrostu defensora.

W ostatnim czasie 31-letni zawodnik był łączony z Barceloną, Evertonem, Juventusem, Romą, Milanem czy Interem Mediolan. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie Ake ma również PSV Eindhoven. Ewentualny powrót doświadczonego piłkarza do ojczyzny na tym etapie kariery byłby sporym zaskoczeniem. Czas pokaże, czy mistrzowie Eredivisie będą w stanie wyłożyć kwotę rzędu 25-30 milionów euro, jakiej oczekują działacze Manchesteru City.

Środkowy obrońca z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Citizens od sierpnia 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Etihad Stadium z AFC Bournemouth za ponad 45 milionów euro. Nathan Ake w tym czasie rozegrał 174 spotkania, w których strzelił 10 goli i zanotował 3 asysty. Z ekipą z Manchesteru zdobył sześć mistrzostw Anglii oraz jedną Ligę Mistrzów. W swoim piłkarskim CV posiada również Feyenoord Rotterdam i ADO Den Haag, choć tam grał tylko w zespołach młodzieżowych.