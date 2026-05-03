David ma mnóstwo opcji. Te kluby powalczą o Kanadyjczyka

Juventus stoi przed ważnymi decyzjami dotyczącymi ofensywy na kolejny sezon. Według Tuttosport przyszłość Jonathana Davida w Turynie jest poważnie zagrożona mimo niedawnego transferu.

David odejdzie z Juventusu po sezonie

Jonathan David trafił do Juventusu jako duże wzmocnienie, ale jego pierwszy sezon nie spełnił oczekiwań. Kanadyjczyk zdobył zaledwie sześć bramek w 32 spotkaniach. Taki dorobek budzi rozczarowanie i stawia jego pozycję w zespole pod znakiem zapytania. Nie zawsze był pierwszym wyborem Luciano Spallettiego.

Końcówka sezonu może jeszcze wpłynąć na ocenę zawodnika. Przed nim cztery mecze, w których musi udowodnić swoją wartość. Nawet dobra forma w tym okresie może jednak nie wystarczyć, aby zmienić decyzje klubu.

Sytuację komplikuje rosnące zainteresowanie ze strony innych zespołów. Aston Villa uważnie obserwuje napastnika i widzi w nim potencjalne wzmocnienie przed grą w Lidze Mistrzów. Na liście chętnych znajduje się także Fenerbahce, które szuka głośnego transferu do ataku. Mówi się także o możliwym powrocie do Ligue 1, gdzie błyszczał Kanadyjczyk w barwach Lille.

Juventus rozważa różne scenariusze na przyszłość ofensywy. Klub analizuje możliwość sprowadzenia nowego napastnika, a jednocześnie trwa niepewność wokół kontraktu Dusana Vlahovicia. Te czynniki mogą ograniczyć miejsce dla Davida w kadrze.

Ewentualna sprzedaż byłaby korzystna finansowo dla klubu. Juventus oczekuje około 30 milionów euro, co oznaczałoby znaczący zysk po transferze bez kwoty odstępnego. Decyzja w sprawie przyszłości napastnika zapadnie po zakończeniu sezonu.

