Real Madryt wybrał nowego kapitana na przyszły sezon. Jeśli z klubem pożegna się Dani Carvajal, opaska trafi do Federico Valverde - poinformował profil Madrid Zone w mediach społecznościowych.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Real Madryt od momentu, gdy Sergio Ramos opuścił klub w 2021 roku, zmieniał regularnie kapitanów. Co ciekawe, w kontekście opaski kapitana Królewskich powstała „klątwa”, ponieważ każdy zawodnik, który dostąpił zaszczytu bycia kapitanem, odchodził po roku. Zaczęło się od Marcelo, a następnie byli Karim Benzema, Nacho i Luka Modrić. Teraz ma do nich dołączyć Dani Carvajal.

Umowa z prawym obrońcą wygasa po zakończeniu sezonu. Na ten moment wygląda na to, że Hiszpan opuści klub na zasadzie wolnego transferu. Los Blancos muszą więc ponownie przydzielić komuś funkcję kapitana.

Znany na portalu X profil Madrid Zone poinformował, że Real Madryt wybrał nowego kapitana na przyszły sezon. Jeśli Dani Carvajal odejdzie z klubu, opaskę dostanie Federico Valverde. Urugwajczyk to nie tylko kluczowy zawodnik na boisku, ale również w szatni.

Valverde jest związany z Królewskimi od lipca 2016 roku. Początkowo grał w barwach Kastylii, a chwilowo był nawet wypożyczony do Deportivo La Coruna. W dorosłym zespole zadebiutował w sezonie 2018/2019. Łącznie uzbierał 370 meczów, w których zdobył 41 goli i zaliczył 44 asysty. Wygrywał m.in. trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie Ligę Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Ten sezon podopieczni Alvaro Arbeloi zakończą na 2. miejscu w tabeli La Liga. Strata do FC Barcelony jest zbyt duża, żeby myśleć o dogonieniu odwiecznego rywala. Będzie to drugi sezon z rzędu bez żadnego głównego trofeum dla zespołu z Bernabeu.