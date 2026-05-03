Duarte bohaterem Wisły Kraków! Ekstraklasa jest na wyciągnięcie ręki [WIDEO]

Wisła Kraków do przerwy przegrywała ze Stalą Rzeszów (0:1). Natomiast po dublecie Federico Duarte wygrali (2:1). Awans do PKO BP Ekstraklasy jest już na wyciągnięcie ręki.

Wisła Kraków jeden mecz od Ekstraklasy! Cenne zwycięstwo w Rzeszowie

Wisła Kraków na finiszu sezonu w Betclic 1. Lidze musi tylko dopilnować, żeby bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy nie wymknął im się z rąk. Dzięki przewadze, jaką wypracowali w rundzie jesiennej wciąż zajmują 1. miejsce w tabeli. Natomiast reszta stawki niebezpiecznie szybko się do nich zbliża. Przeciwko Stali Rzeszów podopieczni Mariusza Jopa utrzymali przewagę nad trzecią w tabeli Wieczystą.

Stal Rzeszów mimo serii pięciu porażek z rzędu postawiła Białej Gwieździe trudne warunki. To gospodarze jako pierwsi otworzyli wynik meczu. W 26. minucie na listę strzelców wpisał się Szymon Kądziołka, któremu świetnie asystował Karol Łysiak.

Wisła do przerwy przegrywała, ale po wznowieniu gry szybko odrobiła stratę jednego gola. Cztery minuty po rozpoczęciu drugiej połowy do remisu doprowadził Federico Duarte. Portugalczyk wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował piłkę do siatki. Dla 27-latka było to trzecie z rzędu spotkanie, w którym wpisał się na listę strzelców.

Nieco ponad dwadzieścia minut później Duarte ponownie ucieszył kibiców krakowskiego klubu. Portugalczyk po raz drugi znalazł sposób na pokonanie bramkarza Stali. Tym samym zapewnił Wiśle arcyważny komplet punktów. Białą Gwiazdę od awansu do Ekstraklasy dzieli tylko jeden mecz. W tej chwili mają 9 punktów przewagi nad Wieczystą, a do końca sezonu pozostały trzy mecze.

Za tydzień podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się u siebie z Chrobrym Głogów. Potem czeka ich jeszcze rywalizacja z Polonią Warszawa oraz Pogonią Siedlce. Co ciekawe, było to dopiero czwarte zwycięstwo Wisły w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi.

Stal Rzeszów 1:2 Wisła Kraków (26′ Kądziołka – 49′, 71′ Duarte)