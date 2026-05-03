Real Madryt wygrał po dublecie Viniego! Barcelona jeszcze musi poczekać [WIDEO]

22:56, 3. maja 2026
Wojciech Mazurek
Real Madryt odniósł skromne zwycięstwo z Espanyolem w 34. kolejce La Liga. Królewscy długo nie mogli się przebić, ale w drugiej połowie do siatki dwa razy trafił Vinicius Junior. Za tydzień czeka ich El Clasico.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt nie ma praktycznie żadnych szans na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Mimo to wciąż nie pozwolili Barcelonie oficjalnie świętować drugiego z rzędu tytułu. W niedzielę 3 maja nie bez problemów, ale pokonali Espanyol (2:0). Przez to Blaugrana najwcześniej może zdobyć mistrzostwo dopiero za tydzień w bezpośrednim starciu. El Clasico odbędzie się w niedzielę 10 maja.

Do przerwy mimo wyraźnej przewagi w posiadaniu piłki, a także ośmiu strzałów Królewscy tylko remisowali z katalońskim klubem. Dopiero w drugiej części gra zespołu Alvaro Arbeloi była bardziej skuteczna. W 55. minucie po raz pierwszy na listę strzelców wpisał się Vinicius Jr.

Brazylijczyk zagrał do Gonzalo Garcii, który odegrał mu na jeden kontakt, a Vinicius po minięciu rywala, zmieścił piłkę w siatce.

Jedenaście minut później Vinicius Junior po raz drugi mógł cieszyć się z gola. Tym razem asystował mu Jude Bellingham, który odegrał mu piłkę podaniem piętą. Brazylijczyk ma na swoim koncie łącznie 15 bramek w La Lidze, a 21 we wszystkich rozgrywkach.

Los Blancos sezon 2025/2026 w La Liga zakończą na 2. miejscu. Po 34. kolejkach strata do Barcelony wynosi aż 11 punktów. Natomiast przewaga nad trzecim Villarrealem to 9 oczek. Poza Blaugraną zmierzą się jeszcze z Realem Oviedo, Sevillą i Athletikiem Bilbao.

Espanyol 0:2 Real Madryt (55′, 66′ Vinicius Junior)

