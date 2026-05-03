Inter dobije targu z Barceloną? Zainteresował się wahadłowym

Hector Fort na radarze Interu Mediolan

Hector Fort w aktualnym sezonie występuje na podstawie wypożyczenia w Elche. Karta zawodnicza 19-letniego prawego obrońcy nadal należy jednak do Barcelony, a beniaminek La Ligi nie zapewnił sobie opcji wykupu piłkarza. Zatem utalentowany wahadłowy po zakończeniu obecnej kampanii wróci na Camp Nou, choć niewykluczone, iż najbliższego lata ponownie zmieni barwy klubowe. Przyszłość młodego Hiszpana jest więc otwarta.

Ekrem Konur poinformował, że Fort wzbudził zainteresowanie między innymi Interu Mediolan. W grę wchodzi zarówno kolejne wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Z uwagi na bardzo słabą sytuację finansową Barcelony może dojść do sprzedaży zawodnika.

Ponadto młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przyciąga uwagę także Bayeru Leverkusen. To oznacza, iż niezwykle zdolny piłkarz może kontynuować karierę we włoskiej Serie A lub niemieckiej Bundeslidze. Najbliższe tygodnie mogą okazać się dla niego decydujące.

Boczny defensor w tym sezonie w barwach Elche pojawił się na boisku w 13 meczach, zdobył 2 bramki oraz zanotował 2 ostatnie podania. Mierzący 185 centymetrów wahadłowy w koszulce Barcelony rozegrał natomiast 30 spotkań i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Hectora Forta na około 15 milionów euro, dlatego na podobny zarobek mogliby liczyć włodarze ze stolicy Katalonii, którzy rozważają jego sprzedaż.