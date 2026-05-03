Coventry City awansowało do elity. Lampard chce znanego piłkarza

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Ross Barkley przyciągnął uwagę Coventry City

Coventry City z dorobkiem 95 punktów zajęło 1. miejsce w tabeli, tym samym wygrywając Championship i awansując do Premier League. Warto dodać, że trenerem drużyny The Sky Blues jest Frank Lampard, który świetnie odnalazł się na Ricoh Arenie oraz doprowadził zespół Błękitnych do promocji na najwyższy poziom rozgrywkowy. Klub z hrabstwa West Midlands chce jednak pójść za ciosem i dobrze przygotować się do rywalizacji w elicie.

47-letni angielski szkoleniowiec pracuje już z włodarzami nad wzmocnieniami składu. Gra w Premier League na pewno będzie zdecydowanie bardziej wymagająca, dlatego jego ekipa potrzebuje więcej jakości oraz doświadczenia. Jak podaje Alan Nixon, Lampard widziałby w Coventry swojego byłego podopiecznego – Rossa Barkleya – z którym miał okazję współpracować w Chelsea. Transfer ten mógłby okazać się cenny dla beniaminka.

32-letni pomocnik może być dostępny za darmo, ponieważ jego kontrakt z Aston Villą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. 33-krotny reprezentant Anglii przywdziewa koszulkę drużyny z Birmingham od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za niespełna 6 milionów euro z Luton Town. Doświadczony zawodnik w tej kampanii rozegrał 19 meczów i strzelił 2 gole, wciąż prezentując solidny poziom w topowej europejskiej lidze.