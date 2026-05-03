Arsenal na łowach w Mediolanie. Zakontraktuje gwiazdkę Milanu?

Davide Bartesaghi jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy grających w Serie A. Jego postępy bacznie monitoruje m.in. Arsenal - informuje Ekrem Konur.

Davide Bartesaghi celem transferowym Arsenalu

Arsenal od wielu lat słynie z bardzo dobrego skautingu. Londyński klub obserwuje utalentowanych zawodników z całego świata i regularnie inwestuje w piłkarzy z dużym potencjałem. W ostatnich sezonach na Emirates Stadium trafili między innymi Gabriel Martinelli (skrzydłowy), Jurrien Timber (prawy defensor) czy Cristhian Mosquera (stoper). Niewykluczone, że tym razem gigant Premier League wybierze się na zakupy do Włoch.

Jak podaje w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, na radarze Arsenalu wylądował bowiem Davide Bartesaghi z Milanu. 20-letni lewy obrońca z tygodnia na tydzień odgrywa coraz ważniejszą rolę w ekipie Rossonerich, co oczywiście nie umyka uwadze innych potentatów ze Starego Kontynentu.

Trener zespołu Kanonierów – Mikel Arteta – ceni tego zawodnika i widziałby go w swojej drużynie. Taki transfer będzie jednak trudny do zrealizowania, bo mediolańczycy nie mają zamiaru sprzedawać swojej perełki. Szkoleniowiec ekipy z San Siro – Massimiliano Allegri – liczy na kontynuowanie współpracy z Bartesaghim.

Mierzący 193 centymetry defensor w trwających rozgrywkach wystąpił w 30 spotkaniach, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Davide Bartesaghi ma ważny kontrakt z Milanem do 30 czerwca 2030 roku, co zapewnia włodarzom z San Siro silną pozycję negocjacyjną. Co więcej, potęga z Półwyspu Apenińskiego chce przedłużyć umowę ze swoim piłkarzem, zapewniając mu podwyżkę wynagrodzenia. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka włoskiego klubu na około 25 milionów euro.