Serie A jest o dwa spotkania od skompletowania składu na przyszły sezon. Poznaliśmy skład finału baraży o awans. Niestety, zabraknie w nich Polaka.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Palermo - Catanzaro

Serie A: to finaliści baraży

W barażach o awans do Serie A wzięło udział łącznie sześć drużyn. Monza i Palermo, jako dwie najwyżej sklasyfikowane ekipy, rozpoczęły walkę od półfinału. Dołączyły do nich Juve Stabia (1:0 z Modeną) i Catanazaro (3:0 z Avellino). W tej fazie o losach rywalizacji decydowały dwumecze.

W zmaganiach Monzy i Juve Stabii padło aż siedem bramek. Lepsza okazała się ekipa ze Stadio Brianteo, która pokonała zespół z Castellammare di Stabia 4:3. W drugim półfinale doszło do starcia Palermo i Catanazaro. Klub z Sycylii przegrał na wyjeździe aż 0:3. Trudno było spodziewać się, że w rewanżu zdoła odrobić tak ogromną stratę.

Rosanero otworzyli wynik domowego pojedynku już w 3. minucie za sprawą trafienia Jola Pohjanpalo. Tuż po kwadransie gry z boiska musiał zejść Patryk Peda – kontuzjowanego Polaka zmienił Giangiacomo Magnani. Druga i ostatnia bramka dla Palermo padła dopiero w 89. minucie i to Catanazaro zmierzy się z Monzą w dwumeczu (24.05 i 29.05) o awans do Serie A.