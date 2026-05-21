Wisła Kraków kontra Chelsea, czyli rekonstrukcja historycznego meczu z okazji 120-lecia

Wisła Kraków i True Blues Poland zagrają retro-mecz upamiętniający historyczne spotkanie Białej Gwiazdy z Chelsea z 1936 roku.

fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków i ich oprawa w trakcie meczu z Wieczystą Kraków

Wisła Kraków i Chelsea wracają do meczu sprzed 90 lat

24 maja 2026 roku kibice będą mogli zobaczyć wyjątkowe wydarzenie związane z historią Wisły Kraków. Na boisku treningowym przy Reymonta 22 odbędzie się rekonstrukcja meczu Wisły z Chelsea z 1936 roku.

Naprzeciw siebie staną drużyny Wisły Retro oraz True Blues Poland, czyli oficjalnego fanklubu Chelsea FC w Polsce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:00, a wstęp będzie darmowy.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Historia Wisły. Mecz ma odtworzyć klimat przedwojennego futbolu. Piłkarze wystąpią w historycznych strojach, zagrają retro piłką, a całe widowisko będzie utrzymane w stylistyce lat 30.

Historyczne zwycięstwo Wisły nad Chelsea

Rekonstrukcja nawiązuje do spotkania rozegranego 24 maja 1936 roku podczas obchodów 30-lecia Wisły Kraków. Wtedy „Biała Gwiazda” sensacyjnie pokonała Chelsea 1:0 po golu Antoniego Łyki z rzutu karnego.

Organizatorzy chcą przypomnieć nie tylko sam wynik, ale też atmosferę dawnego futbolu.

– To będzie lekcja historii połączona z piłkarskim świętem – podkreślił Michał Gelata ze Stowarzyszenia Historia Wisły.

Spotkanie zostanie rozegrane w formule 2×30 minut według zasad futbolu przedwojennego.

Byli piłkarze Wisły pojawią się na murawie

W wydarzeniu udział wezmą także byli zawodnicy i działacze Wisły Kraków. Swój występ potwierdzili między innymi Mirosław Szymkowiak, Damian Gorawski, Jerzy Kowalik oraz Marek Konieczny.

Po stronie True Blues Poland zagrają natomiast twórcy podcastu „Up The Blues” poświęconego Chelsea.

Retro-mecz będzie częścią obchodów 120-lecia Wisły Kraków. Wydarzenie odbędzie się kilka godzin przed ostatnim domowym meczem sezonu oraz planowaną fetą po awansie do PKO BP Ekstraklasy.