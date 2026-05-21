Hellebrand opuści Górnika? Wiemy, gdzie może trafić czołowy pomocnik ligi! [NASZ NEWS]

09:21, 21. maja 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze zalicza świetny sezon. Klub ze Śląska zdobył Puchar Polski, a ma też realne szanse na wicemistrzostwo. Świetnie prezentuje się Patrik Hellebrand, ale... Z naszych informacji wynika, że czeski pomocnik może odejść już tego lata!

Patrik Hellebrand
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

To był strzał w dziesiątkę

Sprowadzenie Patrika Hellebranda to transferowy strzał w dziesiątkę ze strony Górnika Zabrze. Czeski pomocnik niezwykle szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie, zarówno na boisku jak i poza nim.

Hellebrand jest jednym z najlepszych graczy w Ekstraklasie, dostrzegają to też w Czechach, bo zawodnik jest powoływany do tamtejszej kadry.

Natomiast… Dobra gra Hellebranda ma swoje konsekwencje, czyli zainteresowanie zagranicznych klubów. Z naszych informacji wynika, że poważnie zainteresowany tym graczem jest turecki Bursaspor! To klub, który walczy o odzyskanie niedawnej świetności. Właśnie awansował do drugiej ligi, ale celem jest tamtejsza ekstraklasa.

Dołączy do Elitima?

Od pewnego czasu Bursaspor stara się też o Juergena Elitima, o czym, za tureckimi mediami, pisaliśmy całkiem niedawno. A skoro o Kolumbijczyku mowa, to wczoraj poinformowaliśmy, że 26-letni pomocnik odejdzie z Legii. A Tomasz Włodarczyk z meczyków podał, że to właśnie Bursaspor będzie jego kolejną destynacją.

Co do Hellebranda, według naszej wiedzy nic nie jest jeszcze przesądzone, ale zainteresowanie Bursasporu jest jak najbardziej realne i scenariusz, w którym czeski pomocnik Górnika przenosi się do Turcji tego lata jest możliwy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości