Hellebrand opuści Górnika? Wiemy, gdzie może trafić czołowy pomocnik ligi! [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze zalicza świetny sezon. Klub ze Śląska zdobył Puchar Polski, a ma też realne szanse na wicemistrzostwo. Świetnie prezentuje się Patrik Hellebrand, ale... Z naszych informacji wynika, że czeski pomocnik może odejść już tego lata!

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

To był strzał w dziesiątkę

Sprowadzenie Patrika Hellebranda to transferowy strzał w dziesiątkę ze strony Górnika Zabrze. Czeski pomocnik niezwykle szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie, zarówno na boisku jak i poza nim.

Hellebrand jest jednym z najlepszych graczy w Ekstraklasie, dostrzegają to też w Czechach, bo zawodnik jest powoływany do tamtejszej kadry.

Natomiast… Dobra gra Hellebranda ma swoje konsekwencje, czyli zainteresowanie zagranicznych klubów. Z naszych informacji wynika, że poważnie zainteresowany tym graczem jest turecki Bursaspor! To klub, który walczy o odzyskanie niedawnej świetności. Właśnie awansował do drugiej ligi, ale celem jest tamtejsza ekstraklasa.

Dołączy do Elitima?

Od pewnego czasu Bursaspor stara się też o Juergena Elitima, o czym, za tureckimi mediami, pisaliśmy całkiem niedawno. A skoro o Kolumbijczyku mowa, to wczoraj poinformowaliśmy, że 26-letni pomocnik odejdzie z Legii. A Tomasz Włodarczyk z meczyków podał, że to właśnie Bursaspor będzie jego kolejną destynacją.

Co do Hellebranda, według naszej wiedzy nic nie jest jeszcze przesądzone, ale zainteresowanie Bursasporu jest jak najbardziej realne i scenariusz, w którym czeski pomocnik Górnika przenosi się do Turcji tego lata jest możliwy.