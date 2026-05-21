Emery królem Ligi Europy. Specjalne podziękowania po meczu

Aston Villa pokonała Freiburg i sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Europy. Unai Emery po raz kolejny triumfował w tych rozgrywkach. Oto co Hiszpan powiedział po meczu.

Emery: jestem wdzięczny

Unai Emery to król Ligi Europy. Hiszpański szkoleniowiec już po raz piąty w swojej karierze triumfował w tych rozgrywkach. Tym razem po zwycięstwo sięgnęła prowadzona przez niego Aston Villa. Ekipa z Birmingham w decydującym spotkaniu rozbiła Freiburg. Po ostatnim gwizdku 54-latek nie ukrywał radości.

– Europa dała nam naprawdę wiele. Mi osobiście też – naprawdę wiele. Zawsze jestem Europie bardzo wdzięczny. Za wszystkie rozgrywki, ale przede wszystkim za Ligę Europy – przyznał szkoleniowiec The Villans w rozmowie z TNT Sports. – Ciągle rozmawiamy o naszych doświadczeniach. Staramy się to wykorzystać. Gramy w półfinałach, gramy w ćwierćfinałach w europejskich pucharach – w Lidze Konferencji i Lidze Mistrzów.T en Ten finał jest potwierdzeniem tego, jak się rozwijamy. To dla moich piłkarzy bardzo ważne – kontynuował Hiszpan.

– Walka o tytuł w europejskich pucharach nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Stajemy się coraz silniejsi. Rozwijamy się pod każdym względem. Klub pracuje nad rozbudową stadionu o kolejne 10 000 miejsc. Budujemy i nieco przebudowujemy ośrodek treningowy. (…) Musimy stawiać sobie ambitne cele i jednocześnie realistycznie oceniać rzeczywistość. Każdy krok naprzód ma sens – zakończył opiekun AV.