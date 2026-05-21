Emery królem Ligi Europy. Specjalne podziękowania po meczu

08:34, 21. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  TNT Sports

Aston Villa pokonała Freiburg i sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Europy. Unai Emery po raz kolejny triumfował w tych rozgrywkach. Oto co Hiszpan powiedział po meczu.

Unai Emery (SC Freiburg - Aston Villa FC)
Obserwuj nas w
SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery (SC Freiburg - Aston Villa FC)

Emery: jestem wdzięczny

Unai Emery to król Ligi Europy. Hiszpański szkoleniowiec już po raz piąty w swojej karierze triumfował w tych rozgrywkach. Tym razem po zwycięstwo sięgnęła prowadzona przez niego Aston Villa. Ekipa z Birmingham w decydującym spotkaniu rozbiła Freiburg. Po ostatnim gwizdku 54-latek nie ukrywał radości.

– Europa dała nam naprawdę wiele. Mi osobiście też – naprawdę wiele. Zawsze jestem Europie bardzo wdzięczny. Za wszystkie rozgrywki, ale przede wszystkim za Ligę Europy – przyznał szkoleniowiec The Villans w rozmowie z TNT Sports. – Ciągle rozmawiamy o naszych doświadczeniach. Staramy się to wykorzystać. Gramy w półfinałach, gramy w ćwierćfinałach w europejskich pucharach – w Lidze Konferencji i Lidze Mistrzów.T en Ten finał jest potwierdzeniem tego, jak się rozwijamy. To dla moich piłkarzy bardzo ważne – kontynuował Hiszpan.

– Walka o tytuł w europejskich pucharach nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Stajemy się coraz silniejsi. Rozwijamy się pod każdym względem. Klub pracuje nad rozbudową stadionu o kolejne 10 000 miejsc. Budujemy i nieco przebudowujemy ośrodek treningowy. (…) Musimy stawiać sobie ambitne cele i jednocześnie realistycznie oceniać rzeczywistość. Każdy krok naprzód ma sens – zakończył opiekun AV.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości