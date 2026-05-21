Inter szykuje niespodziewany transfer. Francuz już się zgodził

Oumar Solet nie ukrywa, że chciałby ponownie grać w Lidze Mistrzów. Obrońca Udinese powiedział też kilka słów o Mediolanie, a włoskie media ponownie połączyły jego nazwisko z Interem.

Oumar Solet znalazł się ponownie na radarze Interu Mediolan. Francuski obrońca Udinese od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją mediolańskiego klubu. Teraz sam zawodnik dorzucił kolejne argumenty, które mogą podgrzać spekulacje dotyczące przyszłości.

24 letni defensor w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport” przyznał, że Mediolan robi na nim bardzo dobre wrażenie. Nie ukrywał też, że chciałby ponownie występować w Lidze Mistrzów. – Mediolan jest pięknym i bardzo żywym miastem. Liga Mistrzów wiele mi dała i pozwoliła zdobyć doświadczenie. Oczywiście chciałbym zagrać w niej ponownie – powiedział Oumar Solet.

Francuz wypowiedział się również o Serie A. Podkreślił, że uważa włoskie rozgrywki za jedne z najlepszych na świecie. Zaznaczył też, że poziom ligi wyraźnie wzrósł w ostatnich latach. – Serie A należy do trzech najlepszych lig. W ostatnich latach poziom mocno się podniósł. To bardzo taktyczne rozgrywki – stwierdził.

Według „La Gazzetta dello Sport” Inter może ruszyć po Soleta i Muharemovicia z Sassuolo, jeśli latem dojdzie do ważnego odejścia w defensywie. W tym kontekście pojawiają się nazwiska Alessandro Bastoniego i Yanna Bissecka, który jest łączony z Bayernem Monachium. Jednocześnie „Tuttosport” informuje też o zainteresowaniu Zekim Celikiem, któremu po sezonie kończy się kontrakt z Romą.

Na razie konkretów jeszcze brakuje. Wypowiedzi Soleta sprawiają jednak, że temat przyszłości francuskiego obrońcy może wrócić ze zdwojoną siłą.