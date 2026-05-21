FC Barcelona szuka sposobu na pozbycie się gwiazdora

FC Barcelona planuje intensywne lato i chce wzmocnić skład przed kolejnym sezonem. Klub potrzebuje nowych zawodników, ale jeden problem może poważnie utrudnić realizację transferowych planów.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona liczy na szybkie odejście Ter Stegena

FC Barcelona chce latem wzmocnić kilka pozycji. Po odejściu Roberta Lewandowskiego priorytetem stało się sprowadzenie nowego napastnika. Klub potrzebuje też skrzydłowego i obrońcy. Możliwości działania na rynku mogą jednak zależeć od jednego nazwiska.

Według „Mundo Deportivo” największym problemem Barcelony przed letnim oknem transferowym może okazać się Marc Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz przebywa obecnie na wypożyczeniu w Gironie i jednocześnie wraca do pełnej sprawności po urazie. Jego sytuacja finansowa mocno komplikuje plany klubu.

Ter Stegen ma umowę obowiązującą do czerwca 2028 roku i należy do najlepiej zarabiających zawodników w drużynie. Barcelona podczas wypożyczenia do Girony pokrywała większość jego wynagrodzenia. Klub liczył na większą ulgę dla budżetu, ale nie udało się jej osiągnąć.

Barcelona nie wiąże z bramkarzem przyszłości. Problem polega jednak na znalezieniu chętnego klubu, który przejmie wysoki kontrakt zawodnika. Dodatkową przeszkodą pozostaje historia jego problemów zdrowotnych.

Sam piłkarz ma preferować pozostanie w Barcelonie albo powrót do Girony. To jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Mimo zwolnienia dużych środków po odejściu Lewandowskiego pensja niemieckiego bramkarza nadal obciąża budżet i ogranicza możliwości transferowe klubu. Barcelona liczy na powrót do zasady 1:1 Finansowego Fair Play. Każda oszczędność może więc mieć kluczowe znaczenie podczas budowy kadry na nowy sezon.