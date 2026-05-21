Flick stracił ważną postać. Pierwsze odejście z Barcelony potwierdzone

Stephan Nopp odchodzi ze sztabu Hansiego Flicka w Barcelonie. Jak przekazuje Mundo Deportivo, analityk opuści klub z powodów osobistych.

Pierwsze odejście ze sztabu Flicka

Hansi Flick straci jednego ze swoich najbliższych współpracowników. Stephan Nopp nie będzie kontynuował pracy w Barcelonie w sezonie 2026/2027.

Według Mundo Deportivo 46-letni analityk poinformował już drużynę o swojej decyzji, a powodem odejścia są sprawy osobiste. Nopp trafił do Barcelony w październiku 2024 roku razem z Michaelem Hasemannem. Był to ruch wykonany na wyraźną prośbę Flicka.

Nopp był odpowiedzialny za analizę taktyczną

Stephan Nopp, nazywany przez Flicka „Noppi”, zajmował się analizą meczów, przygotowaniem strategicznym oraz korektami taktycznymi w trakcie spotkań. Pracował na podstawie obrazu i danych statystycznych.

Wcześniej był związany między innymi z reprezentacją Niemiec, gdzie również pracował jako analityk. W jednej z kadencji współpracował z Flickiem i Joachimem Loewem.

To może nie być jedyna zmiana w sztabie Barcelony. Mundo Deportivo podaje, że Flick planuje korekty przed nowym projektem. Niejasna pozostaje przyszłość Thiago Alcantary, który w sezonie 2025/2026 pracował jako asystent techniczny.