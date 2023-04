PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho miał otrzymać ofertę z Arabii Saudyjskiej

Jak donosi “Corriere dello Sport” miałby zarobić za podjęcie pracy 120 mln euro przez dwa sezony

Portugalski szkoleniowiec nie odrzucił lukratywnej propozycji

Wielka kasa dla szkoleniowca

Arabia Saudyjska coraz mocniej wchodzi w światowy rynek futbolu. Nie tak dawno temu zakontraktowali Cristiano Ronaldo, ostatnio było głośno o zainteresowaniu Leo Messim, a teraz mówi się Jose Mourinho. Bo jak donosi “Corriere dello Sport” szkoleniowiec Romy otrzymał lukratywną ofertę pracy w tym kraju.

Dziennikarze nie ujawnili, o jaką konkretną drużynę chodzi. Przekonują jednak, że na dla Mourinho pojawiła się ogromna propozycja pozwalająca zarobić 120 milionów euro za dwuletni czas pracy w Arabii Saudyjskiej.

Portugalski trener nie zdecydował się jednak na natychmiastowe odrzucenie oferty. Chciał ją najpierw omówić ze swoim otoczeniem i współpracownikami. Z AS Romą wiąże go umowa obowiązująca do końca czerwca 2024 roku.

