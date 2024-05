Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Stefen Zhang

Niepewna przyszłość Interu Mediolan

W 2021 roku, Suning zaciągnął pożyczkę refinansującą w wysokości 275 milionów euro, zabezpieczoną udziałami w Interze Mediolan. Jednak suma ta wraz z odsetkami w wysokości 12% wzrosła do 395 milionów euro, a termin spłaty mija 20 maja. Rodzina Zhang była bliska uzgodnienia nowej pożyczki z amerykańskim gigantem obligacyjnym Pimco, o jeszcze wyższym oprocentowaniu, sięgającym nawet kilkunastu procent, według “Financial Times”. Jednak rozmowy stale się przeciągają, a termin spłaty zbliża się nieubłaganie.

Jeśli Suning nie spłaci pełnej kwoty 395 milionów euro do poniedziałku lub nie uzgodni innych warunków, Oaktree będzie mogło skutecznie przejąć Inter jako zabezpieczenie niewypłaconej pożyczki, twierdzi “Football Italia”.

Sytuacja ta przypomina tę, w której znalazł się ich rywal z miasta, AC Milan, w 2018 roku, gdy Yonghong Li nie był w stanie spłacać pożyczki, którą użył do zakupu klubu rok wcześniej, co doprowadziło do przejęcia drużyny przez Elliott Management. Jednak, podczas gdy Elliott wydawał się gotowy na przejęcie AC Milan i odbudowę klubu, niewiele wskazuje na to, że Oaktree miałoby podobne ambicje wobec Interu. “Financial Times” donosi, że Oaktree obawia się, że Suning zaciągając dalsze długi u trzeciej strony zmniejszy szanse na sprzedaż Interu.

– Zawsze oczekiwano, że klub zostanie sprzedany – można przeczytać w różnych źródłach. Jeśli Oaktree przejmie Nerazzurrich od Suning, jest mało prawdopodobne, że pozostaną z nimi na długo, co prowadzi do dalszej niepewności i potencjalnego zawirowań kadrowych, podczas gdy będzie szukany nowy nabywca.

