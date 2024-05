PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Potrzeba cudu?

Przed nami ostatnia, 36 kolejki angielskiej Premier League. Wiele już wiemy, ale wciąż warzą się losy chociażby walki o mistrzostwo. W grze pozostają tylko dwie ekipy, ale różnica pomiędzy nimi jest na tyle duża, że wydaje się, że nie ma szans na to, aby na finiszu sezonu doszło do sensacji. Manchester City ma bowiem dwa punkty przewagi nad drugim zespołem Arsenalu.

W ostatniej kolejce Kanonierzy zmierzą z Evertonem na własnym obiekcie, a z kolei podopieczni Pepa Guardioli podejmą West Ham United, który ostatnio jest w przynajmniej przeciętnej formie. Stąd też można domniemywać, że choć Arsenal ma szansę na zwycięstwo, to strata punktów przez Obywateli wydaje się czymś abstrakcyjnym. Niemniej w pomyślny rezultat wciąż wierzy Mikel Arteta.

– Mam nadzieję, że to nie będzie cud. Dlaczego nie potraktować tego po prostu, jak zadania do wykonania? To się może wydarzyć. Oczywiście, potrzebujemy pomocy West Hamu, aby odnieść sukces. Czy wierzę w cuda? Jak najbardziej tak – ocenił szkoleniowiec z Hiszpanii.

