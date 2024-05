Milan naciska na transfer holenderskiego napastnika

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee wyląduje w Milanie?

Według najnowszych doniesień “Sky Sports”, przedstawiciele Milanu są optymistami w sprawie przekonania Joshuy Zirkzee i jego agenta do przenosin na San Siro. 22-letni holenderski napastnik, obecnie reprezentujący barwy Bologni przyciągnął uwagę swoimi imponującymi występami w Serie A wielu europejskich klubów. Mówi się o zainteresowaniu ze strony Arsenalu i Manchesteru United.

Bologna na pewny etapie żądała za Holendra bagatela 60-70 milionów euro. Ujawniono jednak, że klauzula odstępnego wynosząca 40 milionów euro obowiązuje nie tylko Bayernu Monachium, ale każdego klubu gotowego uruchomić ją przed końcem czerwca. To ponownie skierowało Milan do walki o snajpera i wywierana jest spora presja na otoczeniu zawodnika.

Zirkzee, który jest wychowankiem akademii Bayernu, przeniósł się do Bologni latem 2022 roku. W ciągu dwóch sezonów udowodnił swoją wartość, zdobywając uznanie zarówno wśród kibiców, jak i ekspertów. Jego umiejętności strzeleckie, zdolność do gry kombinacyjnej oraz młody wiek czynią go idealnym kandydatem do wzmocnienia linii ataku Milanu.

Milan, który zakończy obecną kampanię ligową jako wicemistrz Włoch, liczy na wzmocnienie składu. Zirkzee w 37 meczach na wszystkich frontach strzelił 12 goli i zaliczył siedem asyst.