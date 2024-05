Villarreal – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Eder Militao

Villarreal – Real Madryt, typy bukmacherskie

Villarreal to czwarty najlepiej punktujący zespół w La Liga w tabeli uwzględniającej ostatnie pięć spotkań domowy. Zespół ten przegrał wyłącznie z Atletico Madryt. Teraz na ich obiekt przybędzie jeszcze silniejszy zespół ze stolicy Hiszpanii, czyli Real. Królewscy w analogicznym okresie punkty na wyjeździe stracili tylko z Valencią (2:2). Sądzę, że ekipa Carlo Ancelottiego będzie kontynuować zwycięską passę. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Villarreal – Real Madryt, ostatnie wyniki

Piłkarze Villarrealu mają imponującą formą na finiszu sezonu 2023/2024. Zespól ten okazał się słabszy tylko od Celty Vigo na jej terenie. Villarreal wygrał cztery z pozostałych pięciu meczów, w tym z Gironą.

Real mimo wygrania mistrzostwa Hiszpanii nie spuścił z tonu i utrzymuje wysoką formę przed finałem Ligi Mistrzów. Królewscy wyszli w tygodniu galowo na Deportivo Alaves, które rozbili w Madrycie aż 5:0. Tym samym wciąż mają tylko jedną porażkę w tym sezonie La Liga.

Villarreal – Real Madryt, historia

Villarreal nie sprawił Realowi wiele kłopotów w bieżącym sezonie. Żółta Łódź Podwodna zatonęła w Madrycie po porażce 1:4. Honorową bramkę dla gości strzelił Morales. Po stronie gospodarzy gola strzelili Rodrygo, Bellingham, Modric oraz Brahim.

Villarreal – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Przeglądając ofertę Superbet, to typ na zwycięstwo Realu Madryt wynosi mniej więcej 2.00. Z kolei kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.85. Jeżeli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do Villarrealu, to taki kurs został ustalony na poziomie około 3.35. Przy okazji obstawiania tego spotkania można skorzystać z promocji oferowanej przez Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet, to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Villarreal – Real Madryt, typ kibiców

Villarreal – Real Madryt, przewidywane składy

Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 1 Pepe Jose Reina 3 Raul Albiol 14 Manu Trigueros 15 José Luis Morales 20 Ramón Terrats 23 Aissa Mandi 27 Ilias Akhomach 1 Thibaut Courtois 2 Daniel Carvajal 5 Jude Bellingham 6 Nacho Fernandez 7 Vinícius Júnior 8 Toni Kroos 11 Rodrygo 15 Federico Valverde 23 Ferland Mendy 25 Kepa Arrizabalaga 28 Mario Martin

Villarreal – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 37. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę (19 maja) o godzinie 19:00. Transmisja z meczu dostępna będzie w Canal+ Sport 2. Rywalizację będzie można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online. Cena pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium wynosi 74 zł przy miesięcznej subskrypcji.

