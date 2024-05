LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Bayern Monachium zdecyduje się na Allegriego?

Massimiliano Allegri znalazł się w centrum dramatycznych wydarzeń podczas finału Coppa Italia przeciwko Atalancie. Decyzje sędziowskie doprowadziły go do furii na ławce trenerskiej, a jego protesty zakończyły się pokazaniem mu czerwonej kartki, co jeszcze bardziej rozwścieczyło szkoleniowca. Szkoleniowiec groził nawet redaktorowi naczelnemu Tuttosport, Guido Vaciago. Zniszczył również część strefy prasowej przeznaczonej na wywiady po meczu i był widocznie rozjuszony na późniejszej konferencji prasowej. Oficjalnie zwolniono go z Juventusu w piątek, kończąc jego drugi pobyt w Turynie.

W rozmowie z “La Gazzettą dello Sport”, Galeone wyraził swoje zdanie na temat decyzji Juventusu o zwolnieniu Allegriego. – Zwolnienie Maxa jest niesprawiedliwe, ale w tym momencie lepiej, że tak się stało, bo jeśli Max i Giuntoli się nie dogadują, lepiej się rozstać. Znam Maxa od lat, jeśli wybuchł w ten sposób tamtej nocy, musiało być coś poważnego, co wywołało jego reakcję. Nie wspominając już o nieprzyznanym rzucie karnym za faul na Vlahoviciu… Jedno jest pewne, drużyna w Coppa Italia pokazała, że jest z Maxem. Inaczej Juventus nie wygrałby z takim duchem przeciwko Atalancie Gasperiniego. Taktycznie byli doskonali.

Galeone został zapytany, czy to zwolnienie czy to z 2019 roku było bardziej bolesne. – To jest bardziej bolesne. Jego jedyną winą jest to, że zrobił za dużo w pierwszej połowie sezonu, tworząc iluzje i zewnętrzne oczekiwania. Ale czy myślisz, że Simone Inzaghi wygrałby Scudetto z tym składem Juventusu? Max wygrał Coppa Italia, przywrócił drużynę do Ligi Mistrzów i wprowadził wielu młodych zawodników. Wszystko to mimo zawieszeń Fagioliego i Pogby, którzy mogli zrobić różnicę nawet przez 20 minut w meczu.

Galeone uważa, że Allegri znakomicie odnalazłby się w Bayernie Monachium. – Bayern to Juventus Niemiec, a oni szukają wielkiego trenera. Max byłby idealny do kierowania wszystkimi tymi talentami i przywróciłby bawarski klub ponownie na szczyt. Natomiast nie sądzę, żeby Max potrzebował pieniędzy i wybrał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Raczej uważam, że De Laurentiis, który zawsze go podziwiał, także pomyśli o Allegrim.

Zobacz również: Kontrowersje wokół zwolnienia Allegriego. Juventus chce zaoszczędzić wiele milionów euro?