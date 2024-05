Lewandowski na czele. W tej statystyce jest najlepszy

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski lepszy od swoich “rówieśników”

Bez ani jednego trofeum – tak Robert Lewandowski zakończy sezon 23/24. Barcelona walkę o mistrzostwo Hiszpanii przegrała z Realem Madryt, a w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla dotarła do ćwierćfinału. Napastnik reprezentacji Polski do tej pory rozegrał 47 spotkań, strzelił 24 gole i zanotował dziewięć asyst. Teoretycznie 35-latek ma jeszcze szansę na nagrodę najlepszego snajpera La Liga, ale strata trzech goli do Artema Dowbyka może okazać się zbyt duża.

Wprawdzie zawodnik Barcy nie może pochwalić się żadnym tytułem, ale wciąż imponuje wydolnością. Portal Transfermarkt, co zauważył profil BarcaInfo, przygotował zestawienie dotyczące piłkarzy powyżej 34. roku życia. Lewandowski przewodzi w rankingu zawodników z lig top 5 z największą liczbą minut spędzonych na boisku.

Polak rozegrał już 3,129 minut. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Daley Blind z Girony (3,114), a trzecie Yunis Abdelhamid ze Stade Reims (2,851). W czołowej dziesiątce znajdują się jeszcze m.in. Pierre-Emerick Aubameyang i Olivier Giroud.

⏳ 🔵 🔴 Lewandowski encabeza el ranking de los futbolistas mayores de 34 años con más minutos disputados este curso en las cinco mejores ligas. Otros dos jugadores de LaLiga, en el top 10.



Los detalles: https://t.co/zTrovQrTME#Lewandowski #LaLiga #FCBarcelona pic.twitter.com/SqB8w8J8ex — Transfermarkt.es (@TMes_news) May 17, 2024

Lewandowski w tym sezonie wystąpi jeszcze w dwóch spotkaniach, co oznacza dla niego około 180 minut. Oczywiście przy założeniu, że Xavi wystawi go w pierwszym składzie i nie zmieni przed zakończeniem meczu.

Zobacz także: Real zainteresowany pomocnikiem Liverpoolu. Wielki transfer w 2025 roku