Ekstraklasa. Cracovia korzysta z pomyłek w defensywie Rakowa

Faworytem starcia w Krakowie był Raków. Częstochowianie walczą o europejskie puchary i nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów. Jednak i Cracovia nie miała dużego marginesu błędu. Pasy ciągle nie są pewne utrzymania, dlatego w dwóch ostatnich meczach grają “o wszystko”. Tylko ewentualne zwycięstwo wywalczone w pojedynku z drużyną Dawida Szwargi całkowicie oddaliłoby widmo spadku.

Od pierwszego gwizdka do ataku ruszyli przyjezdni, jednak nie byli w stanie udokumentować swojej przewagi. To zemściło się w 39. minucie. Adnan Kovacević przegrał pojedynek z Rakoczym, a wybijający piłkę Drachal nastrzelił Ledermana. Futbolówka trafiła do Makucha, który kapitalnie wypatrzył swojego kapitana. Rakoczy zszedł do środka i oddał strzał, ale został zablokowany. Na szczęście w odpowiednim miejscu stał Benjamin Kallman, który popisał się skuteczną dobitką.

Chwilę rozkręcał nam się mecz w Krakowie, ale w końcu mamy bramkę! Kallman daje Cracovii prowadzenie w meczu z Rakowem! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/5jidnPLTFQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 19, 2024

Cracovia w wirtualnej tabeli awansowała na 12. pozycję. Podopieczni Dawida Kroczka mają na koncie 39 punktów i w tej chwili mogą być pewni utrzymania. Ich przewaga nad Koroną to cztery oczka. Z kolei Raków tym wynikiem nie przybliża się do europejskich pucharów.

