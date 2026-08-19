Modrić pod wrażeniem polskiego piłkarza. „Jest znakomity”

Luka Modrić razem z Milanem grał ostatnio w Polsce przeciwko Man United. Przy okazji w rozmowie ze Sport.pl chwalił Piotra Zielińskiego. "Lubię oglądać go w akcji" - mówił legendarny pomocnik.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Zieliński jest znakomity – zachwyca się nim Luka Modrić

AC Milan był ostatnio gościnnie we Wrocławiu, gdzie w ramach przygotowań do sezonu rozegrał ostatni sparing. Ich rywalem był inny legendarny klub – Manchester United. Wydarzenie przyciągnęło na stadion Tarczyński Arena prawie komplet publiczności. Zainteresowanie było ogromne, ale nie ma co się dziwić. W obu zespołach nie zabrakło gwiazd światowego formatu. Kibice z bliska mogli podziwiać m.in. Lukę Modricia.

Modrić nie pojawił się w wyjściowej jedenastce, ale zameldował się na boisku w drugiej połowie meczu. Naturalnie był jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci podczas pomeczowych wywiadów. W jednej z rozmów z serwisem Sport.pl został zapytany o reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego.

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Zieliński i Modrić znają się nie tylko z bezpośrednich meczów Polska – Chorwacja. Od sezonu 2025/2026 rywalizują ze sobą w Serie A m.in. podczas Derbów Mediolanu. Legendarny pomocnik ujawnił, że bardzo lubi Zielińskiego, który według niego jest znakomitym i utalentowanym piłkarzem.

– Polska dostarcza wielu świetnych piłkarzy. Dobrze znam Piotra Zielińskiego. Grałem przeciwko niemu kilka razy. Bardzo lubię tego piłkarza. Jest znakomity, kiedy ma piłkę i dobrze gra obiema nogami. To świetny i bardzo utalentowany gracz. Zawsze, kiedy gram przeciwko niemu, lubię oglądać go w akcji – mówił Luka Modrić, cytowany przez serwis Sport.pl.

Niedawno chorwacki pomocnik przedłużył kontrakt z Milanem o kolejny sezon. We wrześniu będzie obchodził 41. urodziny, ale wciąż prezentuje najwyższą formę na włoskich boiskach. W poprzednim sezonie zagrał w 37 meczach, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty.