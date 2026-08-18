45 milionów euro na stole. Al Hilal ruszył po gwiazdę Aston Villi

Al Hilal wykonał zdecydowany ruch w sprawie Olliego Watkinsa. Saudyjski klub złożył Aston Villi oficjalną ofertę w wysokości 45 milionów euro, a napastnik jest otwarty na transfer.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ollie Watkins

Wielki transfer coraz bliżej? Al Hilal złożył oficjalną ofertę

Al Hilal nie zamierza rezygnować z walki o Olliego Watkinsa. Klub z Saudi Pro League przeszedł od słów do czynów i przedstawił Aston Villi konkretną propozycję za jednego z najważniejszych zawodników ofensywnych zespołu.

Jak przekazał Fabrizio Romano na X, formalna oferta opiewa na 45 milionów euro. To kolejny etap starań saudyjskiego klubu, który wcześniej dwukrotnie składał nieformalne propozycje dotyczące transferu Anglika. Przedstawiciel Premier League za każdym razem odrzucała te podejścia.

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Teraz decyzja znajduje się po stronie klubu z Birmingham. Al Hilal liczy jednak na to, że sytuację może ułatwić stanowisko samego zawodnika. Według znanego dziennikarza Watkins jest otwarty na przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

Tymczasem dla Aston Villi byłby to bardzo poważny ruch kadrowy. Watkins pozostaje jednym z kluczowych elementów zespołu, a jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Klub nie znajduje się zatem pod presją szybkiej sprzedaży zawodnika, co może mieć istotne znaczenie podczas negocjacji.

🚨🔵⚪️ EXCL: Al Hilal submit official bid to Aston Villa for Ollie Watkins worth €45m total package, add-ons included.



Watkins, keen on Al Hilal move while final decision is in #AVFC hands.



Villa already rejected two approaches from the Saudi side — now official bid on table. pic.twitter.com/8IAugv6lqA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

30-letni napastnik ma za sobą bardzo intensywny poprzedni sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 55 spotkaniach, zdobywając 21 bramek. Jego skuteczność sprawiła, że stał się jednym z najbardziej wartościowych zawodników ofensywnych Aston Villi.

Al Hilal najwyraźniej jest jednak gotowy zrobić wszystko, aby przekonać klub z Premier League do sprzedaży. Oferta w wysokości 45 milionów euro może być dopiero początkiem negocjacji, szczególnie że dwie wcześniejsze propozycje zostały odrzucone.