Szokujący ruch nowego trenera. Bukari może znów pojawić się w Widzewie

Osman Bukari może niespodziewanie wrócić do Widzewa Łódź. Nowy trener Crveny zvezdy Albert Riera miał skreślić Ghańczyka, mimo jego dobrego początku w Belgradzie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Osman Bukari

Niespodziewany scenariusz bardzo realny. Bukari na wylocie z Crveny zvezdy

Osman Bukari znalazł się w bardzo trudnej sytuacji po zmianie szkoleniowca Crveny zvezdy. Serbski klub po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów rozstał się z Dejanem Stankoviciem, a jego miejsce zajął Albert Riera. Hiszpan miał już podjąć pierwsze decyzje kadrowe i jedną z nich może być rezygnacja z wypożyczonego z Widzewa skrzydłowego.

Informacje w tej sprawie przekazał serwis Sportsport.ba, na który powoływał się WidzewToMy.net. Według serbskich dziennikarzy Riera rozpoczął przebudowę zespołu i nie zamierza korzystać z usług Bukariego. Ghańczyk miał zostać poinformowany, że nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca.

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To o tyle zaskakujący zwrot, że 27-latek bardzo dobrze rozpoczął drugą przygodę z Crveną zvezdą. Stanković, który mocno zabiegał o jego wypożyczenie, szybko postawił na skrzydłowego Widzewa. Bukari odpłacił się za zaufanie bramkami w spotkaniach z Larne FC oraz Vojvodiną.

Zmiana trenera może jednak całkowicie odwrócić jego sytuację. Według serbskich dziennikarzy Bukari jest jednym z zawodników, których Riera nie widzi w swoim zespole. Na liście piłkarzy skreślonych przez Hiszpana znalazł się również Strahinja Eraković.

Jeżeli informacje z Serbii się potwierdzą, Widzew może otrzymać nieoczekiwany zwrot akcji. Bukari może bowiem wrócić do Polski jeszcze tego lata. Nie oznacza to jednak, że na pewno pozostanie przy al. Piłsudskiego. Jeżeli Aleksandar Vuković również nie znajdzie dla niego miejsca w swoim planie, możliwe będzie kolejne wypożyczenie.