Liga Mistrzów przyniosła we wtorek kilka niespodzianek. Dinamo Zagrzeb i AEK nie wygrały swoich spotkań, a Fenerbahce straciło punkty u siebie w meczu IV rundy kwalifikacji.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Zwroty akcji w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów nie oszczędziła we wtorek faworytów. Dinamo Zagrzeb prowadziło z Vikingiem już 2:0, ale ostatecznie musiało zadowolić się remisem 2:2.

Chorwaci rozpoczęli znakomicie. W szóstej minucie trafił Dion Beljo, a niedługo później prowadzenie podwyższył Mateo Lisica. Viking odpowiedział jednak jeszcze przed przerwą. Peter Christiansen zdobył bramkę kontaktową, a w 39. minucie do wyrównania doprowadził Zlatko Tripić. Po zmianie stron Dinamo ruszyło do ataku, ale nie potrafiło odzyskać prowadzenia. Gospodarze oddali 10 strzałów, ale tylko jeden celny.

Dinamo Zagrzeb – Viking 2:2 (2:2)

Rozczarował również AEK. Grecki zespół bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Lewskim Sofia, a gospodarze pozostawili po sobie lepsze wrażenie. Bułgarzy trzykrotnie trafiali w światło bramki, lecz za każdym razem dobrze interweniował Thomas Strakosha. AEK miał swoją najlepszą okazję po uderzeniu Luki Jovicia w poprzeczkę. Wynik 0:0 oznacza, że przed rewanżem żadna ze stron nie uzyskała przewagi.

Lewski Sofia – AEK 0:0

Dzień remisów dopełniło starcie Fenerbahce z Olympique Lyon. Turecki klub zremisował u siebie 1:1. Francuzi objęli prowadzenie po golu Loisa Opendy, ale tuż po starcie drugiej odsłony Mason Greenwood wyrównał stan rywalizacji. Przed rewanżem sprawa awans jest tym samym otwarta dla każdej ze stron.

Fenerbahce – Olympique Lyon 1:1 (0:1)